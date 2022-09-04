تينلي، جبرائيل المحررة، 4 سبتمبر، أذرتاج

قرية تينلي بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني واقعة في منطقة سهلية وكان سكانها مشغولون في الغالب بتربية المواشي.

وكانت قرية تينلي قد احتلت من قبل قوات ارمينيا عام 1993م وجعلتها عاليها سافلها خلال فترة الاحتلال الارميني.

وحررها جيش أذربيجان المظفر 21 أكتوبر عام 2020م جراء حرب الـ44 يوما الوطنية.

تقدم أذرتاج صور قرية تينلي التي تعكس مدى الدمار والخراب والهدم التي تعرضت لها القرية خلال فترة الاحتلال الأرميني.