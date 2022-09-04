أذربيجان: 476 إصابة بفيروس كوفيد-19 على مدار اليوم

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 476 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 549 مصاب وتوفي 3 مصابين بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 815 ألف و523 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 802 ألف و256 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و825 مريض منهم ويستمر علاج 3442 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3503 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و170 ألف و36 فحصا طبيا.