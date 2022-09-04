أذربيجان: تطعيم 1113 جرعة من لقاح كورونا في 4 سبتمبر

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1113 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 202 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و160 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 658 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و93 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و865 ألف و338 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و374 ألف و904 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و863 ألف و804 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و366 ألف و973 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و657 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.