لاعب الكاراتيه الأذربيجاني يحصد الذهبية متغلبا على زميله المصري بالدوري العالمي
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [١٩:٠٢]
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
حصد لاعب الكاراتيه الأذربيجاني أمين أقا قولييف ذهبية بطولة دوري الممتاز للكاراتيه 1 المنظمة في العاصمة باكو.
وحقق قولييف الفوز في النهائي الذي تنافس فيه مع زميله المصري كريم أبو عيطة.
يذكر أن رصيد أذربيجان في البطولة ارتفع الى 4 ميداليات ومنها ذهبية و3 برونزيات حصدها أقالارزاده 67 كغ وحسنوف 84 كغ وحاجي زاده 84 كغ وزائد.
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