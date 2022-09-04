لاعب الكاراتيه الأذربيجاني يحصد الذهبية متغلبا على زميله المصري بالدوري العالمي

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

حصد لاعب الكاراتيه الأذربيجاني أمين أقا قولييف ذهبية بطولة دوري الممتاز للكاراتيه 1 المنظمة في العاصمة باكو.

وحقق قولييف الفوز في النهائي الذي تنافس فيه مع زميله المصري كريم أبو عيطة.

يذكر أن رصيد أذربيجان في البطولة ارتفع الى 4 ميداليات ومنها ذهبية و3 برونزيات حصدها أقالارزاده 67 كغ وحسنوف 84 كغ وحاجي زاده 84 كغ وزائد.