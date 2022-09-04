شاماخي، 4 سبتمبر، أذرتاج خسر نادي شاماخي أمام توران طاووس ضيفه بهدف يتيم في الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أدار المباراة المنظمة على ملعب شاماخي المركزي طاقم التحكيم بقيادة الله وردييف بمساعدة حسينوف وقولييف وبايراموف أمام 1200 مشجع. وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف روني د85. وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الفترة الثانية. وبهذا الفوز رفع توران طاووس رصيده الى 7 نقاط بالمركز الخامس فيما تجمد رصيد شاماخي عند نقطة بالمركز التاسع.

AZERTAG.AZ : شاماخي يخسر أمام توران طاووس ضيفه

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