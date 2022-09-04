غابالا، 4 سبتمبر، أذرتاج تغلب قراباغ اغدام على كبز كنجة مضيفه بهدف يتيم في الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أدار المباراة المنظمة على ملعب غابالا المركزي طاقم التحكيم بقيادة أقايف بمساعدة زينالوف وعبد الله يف وحاجييف أمام 500 مشجع. وسجل هدف الضيف الوحيد عبد الله الزبير د44. وطرد الحكم لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء عن مخالفة خطيرة د50. واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الفترة الثانية. وبهذا الفوز أخذ قراباغ اغدام يتزعم ترتيب الاندية بالشراكة برصيد 12 نقطة فيما استقر كبز كنجة بقعر الترتيب عاشرا بدون رصيد.

AZERTAG.AZ : قراباغ اغدام يتغلب على كبز كنجة بهدف جاء من المغربي

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