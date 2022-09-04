باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج ودّع نفطجي باكو سومغايت ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أدار المباراة المنظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو طاقم التحكيم بقيادة أومودلو بمساعدة إمامي ومحمدوف وقربانوف أمام 1500 مشجع. وسجل أهداف صاحب الارض جابر د19 ومحمودوف د55 رج وحاجييف د77. وأنذر الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى كلا الشوطين الاول والثاني. وبهذا الفوز رفع نفطجي رصيده الى 12 نقطة ليشارك في زعامة الترتيب بينما استقر سومغايت بالمركز الثامن رصيد نقطتين.

AZERTAG.AZ : نفطجي يودع سومغايت بثلاثة دون رد

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