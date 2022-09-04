باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أرمينيا المسلحة الواقعة في قريتي يوخاري شورجا وزر كند بمحافظة باساركيتشار استهدفت بالنيران المكثفة عبر الحدود الدولية باستخدام الأسلحة مختلفة العيار مواقع جيش أذربيجان قرب قريتي زيليك ويوخاري أيريم في محافظة كلبجار الحدودية ظهر يوم 4 سبتمبر اليوم. وقالت انه اتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير الرد بالمثل.

AZERTAG.AZ : أرمينيا تطلق النار المكثف على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار

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