صباح يتعادل مع صبائل ويتزعم الترتيب

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

تعادل صباح باكو مع صبائل باكو سلبيا في الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وادار المباراة المنظمة على ملعب بنك ريسبوبليكا ارينا بالعاصمة باكو طاقم الحكام بقيادة إسماعيلي بمساعدة طالبوف وبايراموف وجليلوف أمام 1500 مشجع.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الاول و7 دقائق الى الفترة الثانية.

ورغم هذا التعادل أخذ صباح زمام زعامة الترتيب برصيد 13 نقطة بينما ظل صبائل سابعا برصيد 5 نقاط.