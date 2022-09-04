باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج تغلب زيرة باكو على غابالا ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وادار المباراة المنظمة على ملعب دالغا ارينا بقصبة مردكان للعاصمة باكو طاقم الحكام بقيادة جباروف بمساعدة يوسفوف وعلييف ورحيموف أمام 300 مشجع. وفتح الحساب عليمي د35 من ركلة الجزاء لصالح الضيف ورد عليه صادقوف مرتين د45 ود74. وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية. وبهذا الفوز رفع زيرة رصيده الى 7 نقاط بالمركز السادس فيما تراجع غابالا الى المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد الهزيمتين المتتاليتين.

AZERTAG.AZ : زيرة باكو يتغلب على غابالا ضيفه بهدفين مقابل هدف ويبعد خصمه عن صدارة الترتيب بهزيمة متتالية

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