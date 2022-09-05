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    هبوط اضطراري لطائرة ركاب في باكو كانت متجهة من لندن إلى كوالا لمبر

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]

    باكو، 5 سبتمبر (أذرتاج)

    أفاد المكتب الإعلامي لمطار حيدر علييف الدولي بباكو بهبوط طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية اضطراريا في باكو في الساعة 06:25 بالتوقيت المحلي، كانت متّجهة من لندن إلى كوالا لمبر بسبب نوبة قلبية لاحد الركاب.

    تم نقل المصاب الى مستشفى في باكو.

    AZERTAG.AZ :هبوط اضطراري لطائرة ركاب في باكو كانت متجهة من لندن إلى كوالا لمبر
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