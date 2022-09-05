هبوط اضطراري لطائرة ركاب في باكو كانت متجهة من لندن إلى كوالا لمبر

باكو، 5 سبتمبر (أذرتاج)

أفاد المكتب الإعلامي لمطار حيدر علييف الدولي بباكو بهبوط طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية اضطراريا في باكو في الساعة 06:25 بالتوقيت المحلي، كانت متّجهة من لندن إلى كوالا لمبر بسبب نوبة قلبية لاحد الركاب.

تم نقل المصاب الى مستشفى في باكو.