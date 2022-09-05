"التركية".. أول خطوط جوية ترعى دوري أبطال أوروبا

باكو، 5 سبتمبر (أذرتاج)

أصبحت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المزمع إقامة مباراتها النهائية في إسطنبول عام 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الاثنين، أنها باتت الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا الذي يعتبر أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة على مستوى العالم.

وأشارت أن عقد الرعاية هذا يحمل أهمية وخاصة أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في ملعب "استاد أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول يوم 10 يونيو/ حزيران العام المقبل.

وأشار البيان إلى ان إعلان الرعاية جرى في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات ومسؤولين كبار في الشركة، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين ومدير التسويق في الاتحاد غاي- لورينت أبستين.