باكو، 5 سبتمبر (أذرتاج) تقع قرية قوتش احمدلي في منطقة فضولي في سفوح سلسلة جبال قره باغ. احتلت القوات المسلحة الأرمينية القريةَ عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني المجيد الذي هزم العدو خلال الحرب الوطنية بتحرير القرية في 17 أكتوبر 2020. توجد في القرية مسجدان يعود تاريخهما الى القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومسجد سردارلي الذي يعود تاريخه الى القرن التاسع عشر ومزار ساري بابا المقدس. تعرض أذرتاج صورا للقرية التي تعرضت للتخريب الأرمني خلال الاحتلال.

AZERTAG.AZ : قرية قوتش أحمدلي لمحافظة فضولي

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