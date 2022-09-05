  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مقتل 7 أشخاص جراء زلزال الصين

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    بكين، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

    لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة إدارة الطوارئ الصينية أن الزلزال وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم الواقعة جنوب غرب الصين في الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي (8:52 بتوقيت باكو). كان مركز الزلزال على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    أعلنت الوزارة عن الاستعداد للطوارئ على المستوى الرابع فيما يتعلق بالكارثة الطبيعية. وتشارك حاليا فرق البحث والتحري والإنقاذ للطوارئ في عمليات البحث.

    AZERTAG.AZ :مقتل 7 أشخاص جراء زلزال الصين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
    تجاوز عدد ضحايا الكوارث الطبيعية في باكستان 1.2 ألف شخص
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٠٨:٢٥‎]
    فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل لدورتها السادسة والأربعين 2024
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    نور سلطان.. مباحثات كازاخية قطرية حول الاستثمارات المشتركة
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]
    وفاة ميخائيل غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفياتي