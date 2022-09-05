مقتل 7 أشخاص جراء زلزال الصين

بكين، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة إدارة الطوارئ الصينية أن الزلزال وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم الواقعة جنوب غرب الصين في الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي (8:52 بتوقيت باكو). كان مركز الزلزال على عمق 16 كيلومترا تحت سطح الأرض.

أعلنت الوزارة عن الاستعداد للطوارئ على المستوى الرابع فيما يتعلق بالكارثة الطبيعية. وتشارك حاليا فرق البحث والتحري والإنقاذ للطوارئ في عمليات البحث.