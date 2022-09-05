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    سياسة


    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار ارميني

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

    أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا الواقعة في قريتي آشاغي شورجا ويوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية من عيارات مختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي يلّيجا وزيول في محافظة كلبجار الحدودية في ليل 4-5 سبتمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.

    AZERTAG.AZ :مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار ارميني
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