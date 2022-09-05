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    "الخارجية" الأذربيجانية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا في كابل

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 5 سبتمبر (أذرتاج)

    ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر مقتل دبلوماسييْن روسيين وكذلك مواطنين أفغان نتيجة الهجوم الإرهابي على سفارة الاتحاد الروسي في مدينة كابل عاصمة أفغانستان في 5 سبتمبر. تستنكر أذربيجان بشدة وهي عانت من الإرهاب، كل اشكال الإرهاب وظواهره. ان الهجوم على الدبلوماسيين امر غير مقبول.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

    أعربت الوزارة عن مواساتها لأفراد وذوي عائلات الأشخاص القتلى نتيجة الهجوم الإرهابي متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

    AZERTAG.AZ :"الخارجية" الأذربيجانية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا في كابل
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