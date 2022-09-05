نقل 11 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني عبر "تاناب" و"تاب"
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
باكو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)
تم نقل 11 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الطبيعي الى تركيا وأوروبا عبر "تاناب" و"تاب" خلال العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
أشار الوزير الى ان أذربيجان زودت تركيا بـ3.7 مليار متر مكعب من الغاز عبر "تاناب" (بإجمالي 5.4 مليار متر مكعب) وأوروبا بـ7.3 مليار متر مكعب.
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