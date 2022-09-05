مسئول إيراني: الهدف من انشاء سكة الحديد رشت – استارا يربط نظام سكك الحديد الإيراني بنظيره الاذربيجاني

باكو، 5 أغسطس (أذرتاج)

ان الهدف من استكمال اعمال انشاء سكة الحديد رشت – استارا هو ربط نظام سكة حديد إيران بنظيره الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس الشركة الإيرانية الحكومية لإنشاء بنية تحتية للنقل وتطويرها عباس خطيبي. لفت خطيبي، وهو يرأس قسم انشاء سكك الحديد لدى الشركة، الى ان سكة حديد رشت – استارا دوام سكة حديد قزوين – رشت – استارا. قد أنشئ قسم سكة الحديد بين قزوين ورشت في عهد الحكومة الثانية عشرة. وتستمر الاعمال في قسم الطريق بين رشت واستارا.

وقال ان سكة الحديد قزوين – رشت – استارا (الإيرانية) – استارا (الأذربيجانية) ستشكل أساس ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" وتكسب أهمية دولية. ان انشاء هذا الطريق مهم لجميع الدول المشاركة في مشروع ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب".

يجب الذكر انه سينشأ ممر النقل الواسع بين أوروبا وآسيا بعد تدشين سكة الحديد بين رشت واستارا. وهذا سيزيد من إمكانيات الترانزيت والتبادل التجاري بين القارتين. سيتم توصيل البضائع من روسيا بسكة الحديد الى إيران من خلال سكة الحديد بين رشت واستارا مرورا عبر أراضي أذربيجان. من هنا، سيتم نقلها الى الخليج الفارسي وبلدان آسيا الجنوبية الشرقية. ان نقل البضائع في الاتجاه العكسي أيضا سيجعل إيران وأذربيجان مركزا للوجستية والترانزيت.