رئيس تركيا يزور دول البلقان

سراييفو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة الى البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا من دول البلقان في الفترة ما بين 6-8 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في إطار الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، من المتوقع أن يعقد رجب طيب أردوغان اجتماعات أولا في البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا.

سيلتقي رئيس تركيا مع أعضاء هيئة رئاسة البوسنة والهرسك وسيشارك في اجتماعات مجلس الأعمال. في إطار الزيارة، من المقرر مناقشة قضايا مثل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة.