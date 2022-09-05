  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس تركيا يزور دول البلقان

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:١٠]

    سراييفو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

    سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة الى البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا من دول البلقان في الفترة ما بين 6-8 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه في إطار الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، من المتوقع أن يعقد رجب طيب أردوغان اجتماعات أولا في البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا.

    سيلتقي رئيس تركيا مع أعضاء هيئة رئاسة البوسنة والهرسك وسيشارك في اجتماعات مجلس الأعمال. في إطار الزيارة، من المقرر مناقشة قضايا مثل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يزور دول البلقان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]
    مقتل 7 أشخاص جراء زلزال الصين
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
    تجاوز عدد ضحايا الكوارث الطبيعية في باكستان 1.2 ألف شخص
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٢ [٠٨:٢٥‎]
    فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل لدورتها السادسة والأربعين 2024
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    نور سلطان.. مباحثات كازاخية قطرية حول الاستثمارات المشتركة
    رئيس تركيا يزور دول البلقان