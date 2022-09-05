حفل افتتاح التدريبات الجوية التكتيكية الأذربيجانية التركية في أذربيجان

باكو، 5 سبتمبر (أذرتاج)

أقيم في 5 سبتمبر حفل افتتاح التدريبات الجوية التكتيكية المشتركة "نسر تور اذ 2022".

وحضر الحفل العسكريون الأذربيجانيون والأتراك ورئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجه نيازي بيراموف وضيوف آخرون.

أولاً، عزف النشيد الوطني لكل من أذربيجان وتركيا، وتم إحياء ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف والشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال البلدين، بالوقوف دقيقة صمت.

رحب ضابط القوات الجوية اللواء زاور روستاموف بالضيوف وأكد على أهمية إجراء مثل هذه التدريبات من حيث التخطيط للأنشطة المشتركة ودراسة التفاعل وقابلية التنسيق البيني القتالي، وكذلك تنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ.

سلط رئيس السلطة التنفيذية لمدينة كنجه نيازي بيراموف الضوء على التطور الناجح للعلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا والنتائج العالية لهذه العلاقات.

كما تمنى متحدثون آخرون للمشاركين التوفيق في التدريبات القادمة والقيام برحلات جوية قتالية على مستوى عالٍ.

ثم تم تقديم إيجاز عن أهداف التدريبات، وإيواء الأفراد العسكريين، والقوات المشاركة، والمهام التي يتعين القيام بها، وتحليق الطائرات، واستخداماتها.

في النهاية، تبادل الجانبان الهدايا.