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    عائدات حقل "آذري – جيراق - جونشلي" يبلغ 6.6 مليار دولار في 8 أشهر

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]

    باكو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

    بلغ اجمالي عائدات حقل " آذري – جيراق - جونشلي" 6 مليارات و629 مليون دولار امريكي خلال 8 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق النفط الحكومي انه خلال ثمانية أشهر، تم الحصول على مليار 148 مليون دولار أمريكي من حقل "شاه دنيز" (غاز ومكثفات).

    وبلغت الإيرادات المحصلة من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" 328 مليون و567 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :عائدات حقل "آذري – جيراق - جونشلي" يبلغ 6.6 مليار دولار في 8 أشهر
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