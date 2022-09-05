رئيس الأركان العامة التركي في زيارة أذربيجان

باكو، 5 سبتمبر، (أذرتاج)

وصل رئيس الأركان العامة للجمهورية التركية الجنرال يشار جولر في زيارة الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه في إطار الزيارة، من المقرر أن يزور الجنرال يشار جولر معرض أذربيجان الدولي الرابع للدفاع "ADEX 2022" في مركز باكو للمعارض ويعقد عدد من الاجتماعات.