وزير الخارجية يلتقي السفير الفرنسي زاخاري عروس

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في 5 سبتمبر السفير الفرنسي زاخاري غروس بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير قال ان النشاط الدبلوماسي للسفير الفرنسي صادف في المرحلة التاريخية في أذربيجان مشيرا الى جهود السفير في تطوير العلاقات الثنائية وعمله المحترف. وتم تأكيد مساهمة استمرارية الحوار السياسي بين البلدين وخاصة الاتصالات المكثفة بين زعيمي كلا البلدين في تطوير العلاقات والحل الإيجابي للمسائل. لفت الوزير الى تطور التعاون خاصة في المجالين الإنساني والتعليمي.

ذكر السفير زاخاري غروس بكل امتنان نشاطه في أذربيجان. أشار الى أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والمواصلات والمجال الإنساني وغيرها من المجالات بين البلدين منوها الى وجود إمكانيات للمضي قدما بجدول الاعمال الثنائي في العديد من المجالات.

استذكر الوزير بكل امتنان بدعم الجانب الفرنسي في مجال إزال الألغام الأرضية مشيرا الى ضرورة إزالة الألغام من حيث تسريع العمل لعودة النازحين الى ديارهم وإعادة اعمار الأراضي المحررة من الاحتلال.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء المسائل المدرجة في اجندة العلاقات الثنائية وجهود بناء السلام الإقليمية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

تمنى الوزير بيراموف للسفير زاخاري غروس النجاحات في نشاطه المقبل.