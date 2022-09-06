مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد في 5 سبتمبر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الأوضاع الإقليمية والمساعي لتطبيع العلاقات والمسائل المدرجة في اجندة التعاون الثنائي.

إشارة الى اللقاء الذي جرى بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في 31 أغسطس في بروكسل، قال الوزير ان أذربيجان مستعدة لتنفيذ ما كُلف وزيرا الخارجية به من مهام نتيجة اللقاء لإعداد نصي مشروع معاهدة السلام.

واستجلب الوزير انتباه الجانب المقابل الى ان أذربيجان تتخذ خطوات متتالية للمضي قدما بأجندة السلام.

خلال المكالمة الهاتفية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمسائل المدرجة في الاجندة وفي الوقت ذاته المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الثنائية.