  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد في 5 سبتمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الأوضاع الإقليمية والمساعي لتطبيع العلاقات والمسائل المدرجة في اجندة التعاون الثنائي.

    إشارة الى اللقاء الذي جرى بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في 31 أغسطس في بروكسل، قال الوزير ان أذربيجان مستعدة لتنفيذ ما كُلف وزيرا الخارجية به من مهام نتيجة اللقاء لإعداد نصي مشروع معاهدة السلام.

    واستجلب الوزير انتباه الجانب المقابل الى ان أذربيجان تتخذ خطوات متتالية للمضي قدما بأجندة السلام.

    خلال المكالمة الهاتفية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمسائل المدرجة في الاجندة وفي الوقت ذاته المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الثنائية.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٠:١٢]
    وزير الخارجية يلتقي السفير الفرنسي زاخاري عروس
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]
    "الخارجية" الأذربيجانية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا في كابل
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٠]
    وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص ليونسكو للدبلوماسية الثقافية
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف: إيطاليا دعمت بقوة مقاربة أذربيجان من الاتحاد الأوروبي
    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي