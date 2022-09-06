كوبيا حريصة على التعاون النشط مع مؤسسات ريادة الاعمال في اليابان

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

قدمت وكالة تنمية ريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) دعما للمستثمرين اليابان في الفترة الماضية وهي مستعدة لمساعدة عدد أكثر من الشركات اليابانية في القيام بأعمالهم في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مجلس إدارة "كوبيا" اورخان محمدوف قال في الاجتماع الـ11 للجنة الدولة المعنية بالتعاون الاقتصادي بين أذربيجان واليابان بباكو.

أحاط محمدوف المشاركين علما بتدابير دعم رواد الاعمال والخدمات المقدمة لهم مشيرا الى ان كوبيا مستعدة للإسهام في إنشاء التعاون مع المؤسسات اليابانية النظيرة. قيل ان الهدف هو التركيز على تطوير العلاقات بين رواد الاعمال لكلا البلدين.