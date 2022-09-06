  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور)

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    مدينة شوشا الجميلة محاطة بالضباب.

    أفادت وكالة أذرتاج ان إدارة محمية مدينة شوشا تقدم صورا جديدة للمدينة المحاطة بالضباب.

    AZERTAG.AZ :شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية قوتش أحمدلي لمحافظة فضولي
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٢ [١٨:١٤]
    قرية تينلي بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني
    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
    مجموعة من الاعلاميين في زيارة قريتي زابوخ وسوس
    ٠١.٠٩.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية دولانلار لمحافظة خوجاوند
    شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور) شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور) شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور) شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور) شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور) شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور)