شوشا.. مدينة تستلقي في أحضان الضباب (صور)
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)
مدينة شوشا الجميلة محاطة بالضباب.
أفادت وكالة أذرتاج ان إدارة محمية مدينة شوشا تقدم صورا جديدة للمدينة المحاطة بالضباب.
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