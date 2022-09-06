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    تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]

    باكو، 6 سبتمبر، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 95.12 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.62 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 88.73 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.86 دولار.

    AZERTAG.AZ :تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية
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    تغير أسعار برميل النفط في البورصات الدولية