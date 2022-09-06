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    سياسة


    أرمينيا تطلق النار الكثيف على مواقع الجيش الاذربيجاني
    أذربيجان تحمّل قيادة أرمينيا المسئولية الكاملة عن التوتر

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    في الأيام الأخيرة كثفت القوات المسلحة لأرمينيا إطلاق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا المتواجدة في قريتي يوخاري شورجا وعزيزلي لمحافظة باساركيتشار أطلقت النار المكثف باستخدام الأسلحة النارية المختلفة في 5 سبتمبر على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي زيويل ويلليجه لمحافظة كلبجار.

    ردت وحدات الجيش الاذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.

    تعلن وزارة الدفاع الأذربيجانية تحمل القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا كافة المسئولية عن التوتر في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تطلق النار الكثيف على مواقع الجيش الاذربيجاني
    أذربيجان تحمّل قيادة أرمينيا المسئولية الكاملة عن التوتر
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