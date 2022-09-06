نائب وزير الدفاع الإيراني يزور جمهورية أذربيجان

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

يزور نائب وزير الدفاع الإيراني الاميرال أمير روستكاري والوفد المرافق له جمهورية أذربيجان في 6 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد الإيراني سيشارك في النسخة الرابعة لمعرض " ADEX" الدولي للإنتاج الحربي والنسخة الـ13 لمعرض Securex Caspian الدولي للامن الداخلي والحراسة والإنقاذ بباكو.

قال الاميرال ان الوفد سيعرض في المعرضين إنجازات عسكرية إيرانية جديدة وسيجري محادثات مع ممثلي البلدان الأخرى المشاركة في المعرض.

قال امير رستكاري انه سيجري لقاءات عدة في وزارة الدفاع الأذربيجانية على هامش الزيارة.