باكو: انطلاق فعاليات معرضي ADEX و Securex Caspianالدوليين للصناعات الدفاعية

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

انطلق اليوم في مركز باكو للمعارض فعاليات معرض أذربيجان الدولي الرابع للدفاع "ADEX" ومعرض "Securex Caspian" الدولي الثالث عشر للأمن الداخلي والحراسة ومعدات الإنقاذ.

يقام معرض أذربيجان الدولي الرابع للدفاع "ADEX" بمبادرة وبدعم من وزارة الصناعات الدفاعية في جمهورية أذربيجان وبدعم من وزارة الدفاع. تم تفويض تنظيم الحدث إلى شركة Caspian Event Organisers.

يحضر الحدث مسؤولون حكوميون ودوليون، وممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان، والمنظمات الدولية، ووفود الدول الأجنبية وممثلو المؤسسات الأخرى.

خلال حفل الافتتاح، قرأ وزير الصناعة الدفاعية الأذربيجاني مادات جولييف رسالة تهنئة الرئيس إلهام علييف للمشاركين.

يظهر معرض ADEX للأسلحة والمعدات الحديثة والصناعات العسكرية الأخرى لجمهورية أذربيجان والشركات العالمية.

واهمية المعرض الحالي هي أنه يقام لأول مرة بعد الانتصار المجيد لأذربيجان في حرب قره باغ الثانية. يعرض فيه أيضًا احدث منتجات الصناعات العسكرية في أذربيجان، والتي لعبت دورًا استثنائيًا في انتصار الجيش الأذربيجاني.

يجمع ADEX أكثر من 208 شركة من مختلف البلدان. تشارك فيه شركات صناعة الدفاع الرائدة من بلغاريا والصين وفرنسا وهولندا وإيطاليا ودول أخرى. هذا العام، تشارك الشركات الأردنية لأول مرة فيه. وستعرض بيلاروس وإيران وإسرائيل وكازاخستان وباكستان وروسيا وتركيا ودول أخرى باجنحتها الوطنية.

القطاعات التالية في المعرض: الطائرات وأنظمة الطيران، السفن والأنظمة البحرية؛ مركبات قتالية ، الأنظمة الإلكترونية الراديوية، C4ISR ؛ المعدات والأنظمة الإلكترونية الضوئية؛ مركبات بدون طيار ملابس ومعدات الزي العسكري ؛ أسلحة وذخيرة، أجهزة المحاكاة وأنظمة التدريب، الحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية (CBR) وكذلك المنظومات العسكرية ؛ شركات ترويج الصادرات وغيرها.

ستستمر فعاليات المعرضين 3 أيام وستنظم ندوات ودورات في مواضيع تطهير الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام وآفاق تطوير أنظمة دون طيار ومجالات تطبيقها وأنظمة الأسلحة المعاصرة والذخائر ودور وسائل المدرعات القتالية في بيئة القتال.كذلك من المقرر انعقاد لقاءات ثنائية بين وفود الدول المشاركة في المعرضين. يمكن التعرف على برنامج المعرض في رابط (https://adex.az/en-programme/)