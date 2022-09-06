رئيس الأركان العامة التركي يزور معرض الصناعات الدفاعية في باكو

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

زار وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ورئيس الأركان العامة التركي اللواء ياشار جولار فعاليات النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية والنسخة الثالثة عشر لمعرض Securex Caspian الدولي للامن الداخلي والحراسة والإنقاذ.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد التركي تفقد الاجنحة ومنتجات الصناعات الدفاعية المعروضة فيه.

يجمع ADEX أكثر من 208 شركة من مختلف البلدان. تشارك فيه شركات صناعة الدفاع الرائدة من بلغاريا والصين وفرنسا وهولندا وإيطاليا ودول أخرى. هذا العام، تشارك الشركات الأردنية لأول مرة فيه. وستعرض بيلاروس وإيران وإسرائيل وكازاخستان وباكستان وروسيا وتركيا ودول أخرى باجنحتها الوطنية.