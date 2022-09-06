باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج) تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 سبتمبر فعاليات النسخة الرابعة لمعرض ADEX الدولي للصناعات الدفاعية والنسخة الثالثة عشر لمعرض Securex Caspian للامن الداخلي والحراسة والإنقاذ بباكو. تعرف رئيس الجمهورية على اجنحة مركز باكو للمعارض. أبلغ وزير الدفاع ذاكر حسنوف ووزير الصناعة الدفاعية ميديت جولييف ورئيس أركان القوات المسلحة التركية ياسر جولر رئيس الدولة الأذربيجاني بشأن المعرض.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر معرضي ADEX و Securex Caspian (تحديث)

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