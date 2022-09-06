وزير الدفاع يناقش مع رئيس الأركان العامة التركي مسائل تطوير التعاون

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 6 سبتمبر على هامش معرض ADEX الدولي الرابع للصناعات الدفاعية مع رئيس الأركان العامة التركي اللواء ياشار جولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجالات الامن الإقليمي والتعليم العسكري والتعاون العسكري والفني والطب العسكري وتنظيم زيارات متبادلة وكذلك المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

أكد الطرفان أهمية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في التدريبات العسكرية المشتركة.