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    وزير الإنتاج الحربي: التعاون مع تركيا وإسرائيل وباكستان في المجال العسكري الفني من اولوياتنا

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:١٢]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    تنتج تركيا وإسرائيل اقوى الأسلحة في العالم. والتعاون مع تركيا وإسرائيل وباكستان في المجال العسكري الفني من اولوياتنا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني مادات قولييف في تصريح صحفي على هامش حفل افتتاح معرضي ADEX و Securex Caspianالدوليين في باكو.

    قال الوزير : "تعمل أذربيجان بالتعاون مع تركيا اليوم على انتاج أسلحة يقرر تطبيقها بعد 10 أعوام او 20 عاما. تتخذ حاليا خطوات واسعة النطاق. ولا يمكنني الحديث هنا عن أي نوع من الأسلحة. لان الشركات كثيرة ونعمل معها في جو من التعاون. تشارك هنا اكثر من 200 شركة".

    AZERTAG.AZ :وزير الإنتاج الحربي: التعاون مع تركيا وإسرائيل وباكستان في المجال العسكري الفني من اولوياتنا
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