قرية زيويل لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)
تقع قرية زيويل لمحافظة كلبجار في سفوح جبل دمير داغ.
احتلتها القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن القرية بكاملها.
تم استرجاع القرية الى أحضان الوطن الاذربيجاني مع استرداد محافظة كلبجار في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020، من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.
تقدم وكالة أذرتاج صورا من قرية زيويل التي تعرضت لأعمال الوحشية والدمار الشامل أيام الاحتلال.
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