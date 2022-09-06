باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج) التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 6 سبتمبر مع وزير الدفاع الرواندي الجنرال موراسيرا آلبرت على هامش معرض ADEX الدولي الرابع للصناعات الدفاعية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين ناقشا في اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يلتقي نظيره الرواندي

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