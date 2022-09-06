تركيا.. "قطار الخير" الثالث يتوجه إلى باكستان

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، مراسم توديع "قطار الخير" الثالث الذي يحمل مساعدات إنسانية لباكستان التي تعاني من أضرار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وأقيمت مراسم الوداع في محطة قطار أنقرة التاريخية، بمشاركة نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" أوندر بوزقورت، ومدير عام الخطوط الحديدية أفق يالجين، وسفير باكستان لدى أنقرة محمد سيروس سجاد، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

ويحمل القطار 421 ألف طن من المساعدات الإنسانية التي جمعتها منظمات مجتمع مدني تركية بتنسيق من "آفاد"، وتشمل خياما وبطانيات ومواد غذائية.

وكانت تركيا من أوائل الدول التي سارعت إلى مساعدة المتضررين جراء الفيضانات في باكستان، بإرسال مستلزمات غذائية ومعيشية بـ 5 طائرات و"قطار الخير".

وحتى الإثنين، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح معظم أنحاء باكستان منذ منتصف يونيو/ حزيران، 1325 قتيلا و12 ألفا و703 جريحا، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق و162 جسرا و170 متجرا و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.