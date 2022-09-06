باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج) التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 6 سبتمبر مع وزير دفاع البوسنة والهرسكسيفات بودجيج على هامش معرض ADEX الدولي الرابع للصناعات الدفاعية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين بحثا في تنظيم الزيارات المتبادلة بغرض تطوير التعاون العسكرية بين البلدين والمسائل الأخرى.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي وزير دفاع البوسنة والهرسك

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