أذربيجان: 72 إصابة بكورونا في 5 سبتمبر

باكو، 6 سبتمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 72 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 139 مصاب من الفيروس خلال 5 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 815 ألف و595 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 802 ألف و395 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و825 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و375 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2001 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و172 ألف و37 فحصا طبيا.