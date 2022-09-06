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    أذربيجان: 72 إصابة بكورونا في 5 سبتمبر

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]

    باكو، 6 سبتمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 72 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 139 مصاب من الفيروس خلال 5 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 815 ألف و595 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 802 ألف و395 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و825 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و375 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2001 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و172 ألف و37 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: 72 إصابة بكورونا في 5 سبتمبر
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