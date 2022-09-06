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    أذربيجان وبيلاروس تبحثان مسائل التعاون العسكري

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 6 سبتمبر مع رئيس لجنة الصناعات العسكرية البيلاروسية على هامش معرض ADEX الدولي الرابع للصناعات الدفاعية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء آفاق تطوير التعاون العسكري والفني بين أذربيجان وبيلاروس وامكانيات تطبيق التكنولوجيا العسكرية الحديثة وتبادل الخبرات والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وبيلاروس تبحثان مسائل التعاون العسكري
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