أذربيجان: تطعيم 5 جرعات من لقاح كورونا في 5 سبتمبر

باكو، 6 سبتمبر، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 جرعات من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 4 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثالثة وأكثر وشخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و865 ألف و343 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و374 ألف و904 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و863 ألف و804 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و366 ألف و977 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و658 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.