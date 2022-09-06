"الخارجية" الإيرانية: بين إيران وأذربيجان علاقات التعاون المفيدة والمتنامية باكو تستضيف اللقاء الثلاثي لمناقشة تطوير ممر النقل الدولي والتزامات الأطراف

طهران، 6 سبتمبر (أذرتاج)

أنشئت بين ايران وجمهورية أذربيجان علاقات التعاون المفيدة والمتنامية يوما بعد يوم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي اسبوعي بطهران. وأضاف ان العلاقات بين ايران وأذربيجان تستند على الصداقة وهي طابع ودي ، بناء على السياسة التي ينتهجها رئيسا كلا البلدين.

تحدث كنعاني عن المشاريع الاقتصادية العملاقة الموجودة بين البلدين منها ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" الذي سيربط أوروبا بآسيا وسيزيد إمكانيات اقتصادية وترانزيت للبلدان المشاركة في المشروع.

قال ان سكة الحديد رشت – استارا وهي جزء من هذا المشروع، بالغة الأهمية لروسيا وأذربيجان وإيران على السواء.

افاد كنعاني بتخطيط عقد لقاء ثلاثي روسي واذربيجاني وايراني في باكو خلال هذا الأسبوع لمناقشة استمرار اعمال انشاء الطريق والتزامات الأطراف. ويتوقع توقيع وثيقة ذات الصلة كمخرجات المناقشات.

وزاد الممثل الإيراني الرسمي ان بلاده تعتبر تطوير علاقاتها مع بلدان الجوار، لاسيما مع جمهورية أذربيجان من أولويات سياستها الخارجية. ايران حريصة على استدامة السلام والاستقرار في المنطقة وتخطو خطوات في هذا الاتجاه.

يجب الذكر انه سينشأ ممر النقل الواسع بين أوروبا وآسيا بعد تدشين سكة الحديد بين رشت واستارا. وهذا سيزيد من إمكانيات الترانزيت والتبادل التجاري بين القارتين. سيتم توصيل البضائع من روسيا بسكة الحديد الى إيران من خلال سكة الحديد بين رشت واستارا مرورا عبر أراضي أذربيجان. من هنا، سيتم نقلها الى الخليج الفارسي وبلدان آسيا الجنوبية الشرقية. ان نقل البضائع في الاتجاه العكسي أيضا سيجعل إيران وأذربيجان مركزا للوجستية والترانزيت.