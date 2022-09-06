أذربيجان تناقش مع الجانب التركماني مسائل توسيع التعاون الاقتصادي التجاري
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
باكو، 6 سبتمبر (اذرتاج)
التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع سفير تركمانستان قوربان محمد الياسوف.
أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير جباروف قال ان الطرفين أكدا في اللقاء أهمية العلاقات القائمة على الصداقة والاخوة بين البلدين واجريا تبادل الآراء حول المزيد من توسيع التعاون الاقتصادي التجاري.
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