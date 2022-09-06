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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي رئيس شركة "رفائل" الإسرائيلية

    ٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٧:١٠]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 6 سبتمبر مع رئيس شركة "رفائل" الإسرائيلية يوحاو هار ايون على هامش معرض ADEX الدولي الرابع للصناعات الدفاعية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول ضرورة توسيع التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل واسهامات كلا البلدين في الامن الإقليمي. في الوقت ذاته، تم التأكيد على ضرورة تنظيم الزيارات المتبادلة واللقاءات لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي رئيس شركة "رفائل" الإسرائيلية
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