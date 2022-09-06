بحث التعاون العسكرية بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 6 سبتمبر مع نائب وزير الدفاع الكازاخستاني الجنرال روسلان شبيكبايف على هامش معرض ADEX الدولي الرابع للصناعات الدفاعية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان اللقاء شهد مناقشة توسيع التعاون العسكري والفني بين أذربيجان وكازاخستان وكذلك تكثيف الزيارات المتبادلة على مستوى مجموعات الخبراء. كما ناقش الطرفان المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.