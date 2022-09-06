 شركة تركية تعرض زورقها الهجومي في معرض بأذربيجان

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

عرضت شركة هندسة وتجارة التقنيات الدفاعية التركية STM، الثلاثاء، زورقها الهجومي STM-MPAC، المصمم وفق احتياجات أذربيجان.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في معرض (ADEX 2022) الدولي الرابع للصناعات الدفاعية المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وإلى جانب الزورق الهجومي، عرضت الشركة أمام الزوار غواصتها الصغيرة STM 500 والفرقاطة (I) Class وأنظمة ALPAGU وKARGU وTOGAN للطائرات المسيرة التكتيكية الصغيرة.

وفي تصريح صحفي، قال مدير عام الشركة أوزغور غولريوز، إن مؤسسته تتواجد في المعرض بهدف تقديم شرح مفصل للزوار عن منتجاتها.

وأوضح أن الزورق الهجومي STM-MPAC تم تصميمه بالكامل من قِبل مهندسين أتراك.

وأضاف أن الزورق مخصص لأداء مهمات دفاعية فوق سطح البحر ومزود بدفاعات جوية، إضافة إلى الاستطلاع والدوريات السريعة.

ولفت إلى أن طول الزورق يبلغ 66.2 مترا وعرضه 9.7 أمتار ووزنه 620 طنا ويتكون من طاقم يصل عدده إلى 40 شخصا.

مصدر: الاناضول