أمين عام التعاون الإسلامي يناقش مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية مسائل الامن الغذائي
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٣]
باكو، 7 سبتمبر (اذرتاج)
التقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بجدة.
وناقش الجانبان عددا من الموضوعات في البلدان النامية أهمها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والوصول إلى البلدان غير الساحلية، والتخفيف من حِدة الفقر، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين المؤسستين .
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