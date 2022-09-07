وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة رسمية الى اسبانيا
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٤]
باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)
توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في زيارة رسمية الى مدينة مدريد باسبانيا في 6 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المقرر ان يلتقي الوزير بيراموف على هامش الزيارة مع وزير الخارجية وشئون الاتحاد الأوروبي والتعاون لاسبانيا وعدد من كبار المسئولين الاسبانيين.
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