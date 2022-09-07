أذربيجان وإسرائيل تناقشان مسائل المزيد من توسيع التعاون في مجال الصناعات الحربية
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٥]
باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)
التقى وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني مادات قولييف مع رئيس منظمة "سباط" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية ياعر كولاس على هامش معرض ADEX الدولي للإنتاج الحربي بباكو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول المزيد من توسيع التعاون القائمة مع مجمعات الصناعات الحربية الإسرائيلية.
تم التوصل الى اتفاق على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى في هذا السياق.
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