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    أذربيجان ورواندا تتفقان على التعاون في المجال العسكري الفني

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٢ [٠٠:١٦]

    باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني مادات قولييف مع وزير الدفاع الرواندي آلبرت موراسيرا على هامش معرض ADEX الدولي للإنتاج الحربي بباكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين اتفقا على إقامة التعاون بينهما في المجال العسكري الفني. واجريا تبادل الآراء الموسع حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان ورواندا تتفقان على التعاون في المجال العسكري الفني
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